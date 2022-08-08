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Парковку в Киеве временно сделали бесплатной - подробности
На время парковка на всей территории столицы станет бесплатной. Такие изменения связаны с тем, что сейчас идет судебное разбирательство относительно законности установленных цен на парковку. Сообщили в приложении "Киев Цифровой".
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Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки, но при этом останутся штрафы за нарушение ПДД. К примеру, машину, которую оставили на пешеходном переходе или перекрестке все равно заберет эвакуатор, а на водителя выпишут штраф.
Городские власти призвали автовладельцев парковаться в соответствии с ПДД в специально предусмотренных для этого местах. Также столичные власти напомнили о мошенниках, которые иногда требуют деньги за парковку на муниципальных паркингах. Когда процедура оплаты парковки будет возобновлена, горожан дополнительно оповестят.
Напомним, что недавно мы рассказывали об инспекторе по парковке, который быстро и эффективно поставил на место незаконного парковщика.