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Парковку в Киеве временно сделали бесплатной - подробности

Раньше припарковаться в столице стоило от 5 до 35 гривен за час.
 |  Автор: Максим Назарук
Парковку в Киеве временно сделали бесплатной - подробности
При этом штрафы за нарушение правил парковки никто не отменял / Киев Парковочный

На время парковка на всей территории столицы станет бесплатной. Такие изменения связаны с тем, что сейчас идет судебное разбирательство относительно законности установленных цен на парковку. Сообщили в приложении "Киев Цифровой".

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Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки, но при этом останутся штрафы за нарушение ПДД. К примеру, машину, которую оставили на пешеходном переходе или перекрестке все равно заберет эвакуатор, а на водителя выпишут штраф.

Городские власти призвали автовладельцев парковаться в соответствии с ПДД в специально предусмотренных для этого местах. Также столичные власти напомнили о мошенниках, которые иногда требуют деньги за парковку на муниципальных паркингах. Когда процедура оплаты парковки будет возобновлена, горожан дополнительно оповестят.

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Напомним, что недавно мы рассказывали об инспекторе по парковке, который быстро и эффективно поставил на место незаконного парковщика.

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