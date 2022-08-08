"Сколько парковка стоит?": инспектор наказал нечестных парковщиков

Многие водители до сих пор не знают, что парковка в столице сейчас бесплатная в выходные и праздничные дни.

Это, наверное, один из первых случаев в истории, когда парковщик заплатил водителям / скриншот

Как известно, в Киеве уже давно все муниципальные парковки города разделены на три группы, в зависимости от места расположения самой парковки: 5 грн/час; 20 грн/час и 35 грн/час. Помимо этого, плата за парковку взимается только с 8 до 22:00 в будние дни, в остальное время парковка бесплатная.

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Многие водители этого до сих пор не знают и готовы отдавать свои кровные нелегальным, парковщикам, которые находятся рядом с коммунальными паркингами и как только туда подъезжает новое авто - просят денег. Но, на днях, одного из таких парковщиков нелегалов ждал сюрприз.

Так, на бодикамеру инспектора попал момент, как он попросил водителя эвакуатора остановиться, а сам выскочил и побежал узнавать "сколько стоит парковка?". Получив ответ 35 грн/час, инспектор сказал мужчинам, что парковка сейчас бесплатная и заставил нелегала вернуть деньги своим жертвам.

Напомним, что недавно в столице произошел серьезный инцидент, неумелый водитель протаранил три припаркованных автомобиля.