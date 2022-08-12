Оккупанты начали выдавать российские номера в Херсоне - фото

Оккупированным южным регионам Украины уже присвоили код 184.

На временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской области начали выдавать российские номерные знаки с кодом области "184". Но такие номера выдают только тем, кто принял гражданство РФ. Тем, кто остается гражданином Украины предлагают заменить украинские номера на временные с гербом Херсонской области.

“В Херсоне начали оказывать услуги по регистрации транспорта и изменению удостоверения водителя, автомобилисты могут получить документы и номера российского образца. Государственные услуги в первую очередь будут предоставлять гражданам РФ, которые уже получили паспорта... Гражданам РФ будут выдавать номера российского образца с кодом региона 184” – сообщает Интерфакс.ру.

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При более внимательном рассмотрении можно заметить, что "особые" номера это номера украинского формата с наклеенной сверху красно-желтой лентой с гербом и надписью КНЕ. Перерегистрация на российские номера проходит без обязательного техосмотра, а для замены удостоверения водителя, нужно предоставить паспорт гражданина РФ или справку об обучении в автошколе.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что в Мариуполе уже начала работать российская полиция и дорожная патрульная служба.