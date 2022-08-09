Полиция прикрыла схему продажи благотворительных авто для ВСУ

С апреля месяца мошенники успели ввезти в Украину 135 автомобилей, якобы для ВСУ.

Организованная преступная группировка занималась реализацией автомобилей, которые якобы загоняли в Украину для ВСУ под благотворительность. С апреля 2022 года участники благотворительной организации успели ввезти в Украину 135 авто с целью собственного обогащения.

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Следствие установило, что преступную группировку организовал житель Днепра, который и создал соответствующую благотворительную организацию. Организатор благотворительной организации и его сообщники выезжали за границу и привозили в Украину авто, полученные как гуманитарную помощь для ВСУ. Позже автомобили продавались с целью наживы.

Для доказательства вины, полиция провела оперативную закупку трех автомобилей в городе Днепр. В ходе операции также удалось установить, что злоумышленники торговали автомобилями на территории Ивано-Франковской области и Львовской области.

Теперь делкам грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Национальная полиция

Напомним, что ранее мы рассказывали о бизнесмене из Одессы, который готов был распродать свой автопарк ради помощи ВСУ.