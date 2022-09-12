Украина получила первые эстонские военные беспилотники - подробности

В Украине нет даже примерных аналогов подобной военной техники.

Несколько лет назад украинские военные эксперты ездили на учения в Эстонию, где на полигоне презентовали беспилотных гусеничных военных роботов THeMIS от компании Milrem Robotics. Тогда все закончилось на уровне разговоров о необходимости поставки этих роботов в украинскую армию.

Теперь, как сообщает издание Delfi, первые военные роботы от эстонцев уже доставлены в Украину.

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На опубликованных фотографиях можно заметить несколько эстонских роботов во время испытания на полигоне неподалеку от Киева. Так как эти беспилотники предназначены в первую очередь для эвакуации раненных с поля боя, испытания проводят военные медики.

В ВСУ новая техника получила название "Журавель". Отметим, что сама компания Milrem позиционирует свою продукцию THeMIS как технику, которая может заменить часть солдат на передовой. Пока основное назначение беспилотника — эвакуация раненных и подвоз боеприпасов, но вполне вероятно, что вскоре появится и полноценная версия в виде "боевого робота".

EPA/UPG

Отметим, что уже несколько армий приняли данного "малыша" на вооружение. Сюда входят армии Великобритании, Германии и США. Небольшой робот может развивать скорость 20 км/ч и перевозить до 750 кг полезного груза. Цена за одного такого робота составляет около 300 000 евро.

Напомним, что недавно ВСУ удалось заполучить новейшую САУ МСТА-СМ2.