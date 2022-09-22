В Украине запустят электронную очередь на границе - подробности

После недавних сумасшедших очередей на украинско-польской границе в Украине задумались над проектом электронной очереди для всех, кто хочет выехать из страны.

Уже в ближайшее время в Украине может появиться электронная очередь для всех желающих пересечь государственную границу. На днях состоялось обсуждение будущего проекта между чиновниками, представителями Укртрансбезопасности, перевозчиками и представителями профильных ведомств сообщают в Волынской ОГА.

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Регистрация в электронной очереди на пересечение границы будет проходить через специальный сайт, который сейчас находится в разработке и должен заработать в тестовом режиме уже до конца октября. При этом чиновники сразу отметили, что электронная очередь не сможет полностью убрать очереди на границе, но позволит их существенно сократить.

Теперь водитель сможет провести время ожидания своей очереди дома или занимаясь своими делами, а не сражаясь за место с другими желающими проехать через границу. Так, в специальном приложении водителю просто придет уведомление с датой и временем прибытия на границу. Если водитель не успел к установленному времени, то ему придется заново занимать очередь.

Электронная очередь для грузовиков будет интегрирована с базами данных таможни и пограничников. При этом на момент запуска сервиса не будет приоритета в формировании очередей. Площадка, где грузовики будут ожидать своей очереди перед границей и сам сервис, будут абсолютно бесплатными. Если с момента получения уведомления очередь ускорилась или замедлилась водитель также получит уведомление.

Внедрениеем проекта будут заниматься в Мининфраструктуры, Гопогранслужбе, Гостаможне и Минцифры.

Напомним, что ранее мы писали об огромных очередях на западной границе Украины.