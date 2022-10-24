Ближе к зиме в Украине начинает дорожать автогаз - подробности

Эксперты прогнозируют, что подорожание коснется всех видов топлива.

За последнюю неделю в Украине наблюдается незначительное подорожание автогаза. При этом подорожание фиксируются только на ряде АЗС, а большие национальные и региональные сети пока удерживают ценник на сжиженное топливо на одном уровне.

В среднем, цена на газ за 21-24 октября выросла на 25 копеек до 28,09 грн/л. Соответствующей информацией поделились эксперты из консалтинговой группы "А-95", сообщает портал Enkorr.

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Самое значительное подорожание автогаза произошло в сетях АЗС "Рур груп" и SOCAR. Тут стоимость автогаза выросла на 1,5 грн/л и 0,63 грн/л соответственно (до 29 и 28,23 грн/л). Если говорить о заправках, на которых топливо и вовсе не подорожало, то сюда относятся сети ОККО, WOG, Shell и KLO.

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Напомним, что ранее мы рассказывали о том, нужно ли украинским водителям запасаться топливомперед зимой.