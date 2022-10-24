Какие машины можно купить в Украине до $5 000 - список

Предложение и спрос достаточно сильно различаются.

Больше всего украинцев интересуют внедорожники из 90-х / Wikipedia

Одним из самых популярных сегментов при покупке авто в Украине остается бюджетный сегмент. Подобная популярность связана с тем, что такие бюджетные авто востребованы как на фронте, так и в повседневной жизни. О том, какие авто можно найти в ценовой категории до $5 000, рассказали в свежей аналитике OLX Авто.

Согласно данным портала, с 13 сентября по 13 октября, на досках объявлений больше всего было предложений по машинам марки Mercedes (190 штук). Также в ТОП-5 автомобилей с самым высоким уровнем предложения вошли:

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Ford — 170 предложений;

Renault — 155;

Fiat — 140;

Toyota — 105.

Если говорить о самых просматриваемых объявлениях, то тут ситуация совсем другая. Так, за последние 30 дней покупателей больше всего интересовали подержанные внедорожники Jeep (около 17 желающих на 1 объявление).

В ТОП-5 самых популярных марок также вошли следующие авто:

BMW — 14 просмотров

Great Wall — 13;

Daewoo — 11;

Alfa Romeo — 9.

Если говорить о конкретных моделях, то тут список 10 самых популярных авто выглядит так:

olx.ua

Напомним, что недавно мы рассказывали, какие автомобили являются самыми безопасными в Украине.