Как выглядит Ford F-250 спустя 6 лет и 1,5 миллиона километров

Пикапы изначально создавались как "рабочие лошадки", но даже для них такие пробеги это настоящий рекорд.

Недавно во Флориде в США появился в продаже весьма необычный автомобиль - Ford F-250 XLT Super Duty 2016 года выпуска. За автомобиль хотят получить 23 837 долларов и все бы ничего, если бы не одна маленькая особенность в виде пробега этого авто, который составляет 1,5 миллиона километров (898 502 мили)!

Читайте также: Что сломалось в Lexus LX за 1 миллион километров пробега

Несмотря на такой гигантский пробег, внешне автомобиль выглядит почти идеально для своего возраста. По словам собственника, он эксплуатирует пикап каждый день и тот еще ни разу его не подвел. За время своей службы одному владельцу, этот автомобиль побывал в Теннесси, Джорджии, Индиане, Техасе, Небраске и даже Орегоне, сообщает Автоцентр.

Если говорить о каких-то внешних недочетах - то их нет. В салоне автомобиль также сохранился почти в первозданном виде. На обшивке и пластике не найти каких-то царапин или трещин. Единственно, что выдает огромный пробег автомобиля - это немного стертый обод рулевого колеса.

Согласно сервисной книжке этого F-250 Super Duty, его возили на СТО 71 раз за все время, что в перерасчете, примерно каждый месяц за 6 лет владения. По словам владельца, никаких серьезных ремонтов автомобиль не знал, а при всех визитах на СТО у него меняли только расходники.

АвтоЦентр

Напомним, что недавно мы рассказывали о моторах-долгожителях, которые могут с легкостью проехать больше 500 000 километров.