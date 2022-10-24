Какие моторы без проблем могут проехать больше 500 000 км: рейтинг

Отдельные экземпляры из этого рейтинга способны преодолеть отметку даже в 1 000 000 километров без каких-либо проблем.

В автомобильном мире есть великое многообразие моторов. Если спросить у рядового автомобилиста, какой мотор он бы хотел, то ответ будет примерно таким: максимально мощный и простой агрегат, который имеет минимальный расход топлива и никогда не ломается. Найти двигатель, который соответствует всем этим критериям почти нереально, но как минимум надежных силовых агрегатов в автоиндустрии хватает и сегодня пойдет речь именно о них.

1. Renault К4М

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Некоторые модели Renault давно зарекомендовали себя как надежные и долговечные авто. Не в последнюю очередь такая репутация у автомобилей за счет двигателя на 1,6 литра. Мощность агрегата составляет от 102 до 105 л.с. Надежность двигателя обеспечивается относительно простой конструкций, чугунным блоком цилиндром, небольшой мощностью и наличием гидрокомпенсаторов. Двигатель устанавливался на следующие авто: Nissan Almera, Renault Logan, Renault Sandero, Renault Duster, Lada Largus.

2. Volkswagen BSE 1.6 MPI

Надежный агрегат от группы компаний VAG, который имеет алюминиевый блок цилиндров, чугунные гильзы и небольшую мощность в 102 л.с. при объеме в 1,6 литра. При небольших нагрузках двигатель с легкостью "ходит" до 500 000 километров, а также радует своего владельца дешевым обслуживанием. Силовая установка ставилась на Octavia, 5-ий і 6-ий Golf, 5-а Jetta, Passat B6.

3. Hyundai G4FA

Один из двигателей, который обеспечил корейским автомобилям статус дешевых и надежных авто. При этом данный двигатель имеет две модификации и они обе достаточно удачные G4FA и G4FC. Первая версия мотора имеет объем 1,4 литра и мощность в 107 л.с., а второй имеет объем в 1,6 литра и 123 л.с. Данный двигатель ставился на Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia Ceed, Hyundai i30, Hyundai Сreta