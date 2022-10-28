На выезд из Украины наблюдаются огромные очереди - первые подробности

На некоторых пунктах пропуска в очередях стоит почти под сотню автомобилей.

Вчера 27 октября на западной границе Украины с ЕС и Молдовой было достаточно многолюдно. Так, за день пункты пропуска пересекли 72 тысячи человек и 21 тысяча автомобилей. Сегодня, 28 октября на границах наблюдаются очереди на польско-украинской границе в несколько десятков автомобилей, о чем сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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За 27 октября больше всего украинцев выехало в Польшу (25 тысяч человек). Всего вернулось в Украину около 34 тысяч человек из которых 31 тысяча - украинцы. Если говорить о ситуации на границе 28 октября на момент 9 часов утра, то на выезд из Украины зафиксированы очереди в таких пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" - 50 автомобилей;

"Угринев" - 70 автомобилей;

"Грушев" - 10 автомобилей;

"Краковец" - 40 автомобилей;

"Шегини" - 90 автомобилей,

Словацкая Республика:

"Ужгород" - 1 автобус;

Напомним, что в Украине постепенно уменьшается спрос на покупку авто из-за рубежа. Так, количество зарегистрированных авто из ЕС падает уже несколько месяцев подряд.