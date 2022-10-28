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На выезд из Украины наблюдаются огромные очереди - первые подробности
Вчера 27 октября на западной границе Украины с ЕС и Молдовой было достаточно многолюдно. Так, за день пункты пропуска пересекли 72 тысячи человек и 21 тысяча автомобилей. Сегодня, 28 октября на границах наблюдаются очереди на польско-украинской границе в несколько десятков автомобилей, о чем сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
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За 27 октября больше всего украинцев выехало в Польшу (25 тысяч человек). Всего вернулось в Украину около 34 тысяч человек из которых 31 тысяча - украинцы. Если говорить о ситуации на границе 28 октября на момент 9 часов утра, то на выезд из Украины зафиксированы очереди в таких пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" - 50 автомобилей;
- "Угринев" - 70 автомобилей;
- "Грушев" - 10 автомобилей;
- "Краковец" - 40 автомобилей;
- "Шегини" - 90 автомобилей,
Словацкая Республика:
- "Ужгород" - 1 автобус;
Напомним, что в Украине постепенно уменьшается спрос на покупку авто из-за рубежа. Так, количество зарегистрированных авто из ЕС падает уже несколько месяцев подряд.