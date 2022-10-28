Почта
Язык сайта: Русский | Українська

На выезд из Украины наблюдаются огромные очереди - первые подробности

На некоторых пунктах пропуска в очередях стоит почти под сотню автомобилей.
 |  Автор: Максим Назарук
На выезд из Украины наблюдаются огромные очереди - первые подробности
В очередях приходится стоять по несколько часов / Госпогранслужба

Вчера 27 октября на западной границе Украины с ЕС и Молдовой было достаточно многолюдно. Так, за день пункты пропуска пересекли 72 тысячи человек и 21 тысяча автомобилей. Сегодня, 28 октября на границах наблюдаются очереди на польско-украинской границе в несколько десятков автомобилей, о чем сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Читайте также: Регистрация украинского авто в Европе - процедура и список документов

За 27 октября больше всего украинцев выехало в Польшу (25 тысяч человек). Всего вернулось в Украину около 34 тысяч человек из которых 31 тысяча - украинцы. Если говорить о ситуации на границе 28 октября на момент 9 часов утра, то на выезд из Украины зафиксированы очереди в таких пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" - 50 автомобилей;
  • "Угринев" - 70 автомобилей;
  • "Грушев" - 10 автомобилей;
  • "Краковец" - 40 автомобилей;
  • "Шегини" - 90 автомобилей,

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" - 1 автобус;

Напомним, что в Украине постепенно уменьшается спрос на покупку авто из-за рубежа. Так, количество зарегистрированных авто из ЕС падает уже несколько месяцев подряд.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Авто bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK