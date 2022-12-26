Турецкие военные получили дроны Akinci с украинскими двигателями

Новые ударные дроны по характеристикам в разы превосходят предыдущую модель компании Bayraktar TB2.

Такой БПЛА уже может нести более серьезное вооружение, чем Байрактар / скриншот

Беспилотники от турецкой компании Baykar успешно зарекомендовали себя во многих странах мира, в том числе и в Украине. При этом, помимо "Байрактаров" у компании есть еще несколько интересных моделей. Так, вторым для компании, а также вторым по величине стал беспилотник Akinci. Недавно еще три таких беспилотника получили турецкие военные.

Соответствующей информацией поделился глава директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на своей страничке в Twitter.

Какие именно войска получат новые беспилотники пока не сообщается, но известно, что вместе с новой партией у Турецкой армии будет уже 9 БПЛА этого типа. Еще 6 турецкие военные получили в августе этого года.

Baykar

Из интересных особенностей дрона стоит отметить, что дрон поставляется с двигателями АІ-450, которые разработало и собрало украинское предприятие "Ивченко-Прогресс" из Запорожья. Во время тестов в 2021 году БПЛА с украинским двигателем смог подняться на высоту в 11 500 метров. Размах крыльев Akinci составляет 20 метров (Байрактар - 12 метров), а максимальный взлетный вес 4,5 тонны (Байрактар - 650 килограмм), максимальная длительность полета - 24 часа.

В качестве вооружения БПЛА может использовать управляемые ракеты, бомби и системы РЭБ.

Напомним, что недавно мы рассказывали и об украинских дронах, к примеру, модель "Каратель".