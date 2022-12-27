Bugatti Chiron против Lucid Air - гонка самых быстрых в мире авто

Результаты заезда помогут ответить некоторым автомобилистам на извечный вопрос, что все таки быстрее, ДВС или электрические силовые установки.

С момента появления первых автомобилей, человек постоянно стремился к тому, чтобы быть быстрее. Эта соревновательность не ушла никуда и в наше время, только вот заезды стали куда более интересными. Недавно блогеры с канала Hagerty решили сравнить самые быстрые транспортные средства на планете в эпичном драг-рейсинге. Сразу отметим, что речь идет о серийных авто, единичные экземпляры никто в расчет не брал.

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Для соревнования отобрали два самых быстрых электрокара на Земле Lucid Air Sapphire и Tesla Model S Plaid, а роль самого быстрого авто с ДВС досталась в видео Bugatti Chiron Pur Sport. Для большего азарта в соревнование решили добавить еще и один из самых быстрых мотоциклов в мире Ducati Panigale V4 SP2.

Паспортные данные конкурсантов выглядят так:

Tesla Model S Plaid - 1 020 л.с.;

Lucid Air Sapphire - 1 200 л.с .;

.; Bugatti Chiron Pur Sport - 1 479 л.с.;

Ducati Panigale V4 SP2 - 215,5 л.с.

Результаты этой гонки удивят многих автолюбителей. Так, безоговорочное первое место досталось Lucid Air Sapphire, а вот электромобиль Tesla Model S Plaid, наоборот пришел последним. Самый быстрый автомобиль с ДВС Bugatti Chiron Pur Sport занял почетное второе место.

Заезд между автомобилем победителем и самым быстрым мотоциклом на планете Ducati Panigale V4 SP2 провели отдельно, но и в этой гонке Lucid Air смог одержать победу.

Напомним, что недавно британские блогеры также устроили скоростной драг-рейсинг, но уже между заряженными купе.