Какой автомобиль можно было купить в США в 1970-х по цене "Запорожца"

Многие водители родом из СССР обожают советский автопром, но так ли все хорошо с ним было на самом деле?

На момент 1970-х в СССР самый дешевый автомобиль доступный к покупке, был ЗАЗ-966 "Запорожец", за который просили 3000 рублей. По официальному курсу на тот момент, эта сумма соответствовала 3 614 долларам США. Казалось бы, не особо значительная сумма, за которую вряд ли можно было что-то купить, но это не совсем так, сообщают в групі АвтоХАБ на Facebook.

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Так, по данным сообщества, в США в тот же период можно было купить также относительно недорогой автомобиль за эту сумму. Так, 3 562 доллара на тот момент стоил автомобиль Ford Mustang Mach 1. Помимо того, что Ford в США стоил немного дешевле, чем "Запорожец" в СССР, американский масл-кар, который впоследствии стал легендой, имел куда более интересное оснащение:

кондиционер;

автоматическая коробка передач;

5,7-литроывй V-8 на 290 л.с.

Если же говорить об американском масл-каре, то в базовой комплектации автомобиль стоил еще меньше, а именно 2820 долларов. Сухие цифры и факты в данной ситуации говорят сами за себя и какие-либо комментарии тут излишни...

Напомним, что недавно мы рассказывали о военном "Запорожце", который отправился на фронт с очень необычной миссией.