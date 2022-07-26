Легендарный ЗАЗ-968 отправится на передовую - видео

В условиях военного времени - любая машина хороша, особенно если это отечественная легенда - ЗАЗ-968.

Запорожец 1974 года выпуска уже в ближайшее время отправится на фронт для помощи украинским солдатам. Автомобиль не будет выполнять задач по разведке и не станет передвижной платформой для боевых комплексов. Владелец предложил сделать из "Запорожца" уникальную военную машину - энергетическую станцию.

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Задумка в том, чтобы этот "Запорожец" ездил между подразделениями ВСУ, а от него наши бойцы могли бы заряжать разнообразную технику в виде планшетов, телефонов, беспилотников, раций и т.п. Главный плюс такого "аккумулятора на колесах" - он может перемещаться самостоятельно.

В то же время, превращение ЗАЗ-968A в энергетическую станцию - дело не дешёвое. Так, автомобиль нужно дооснастить аккумуляторами, солнечными батареями и выводами для зарядки. Для завершения задумки, создателям проекта не хватает всего 50 000 гривен.

Отмети, что данный ЗАЗ-968A известен тем, что смог объехать почти всю Украину за 22 дня. За это время автомобиль побывал в 23 городах. О сумасшедших приключениях "ушастого" Запорожца и его владельца можно посмотреть на YouTube.

Напомним, что ВСУ удалось захватить трофейную БМП-3 на Изюмском направлении.