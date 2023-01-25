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Из-за войны цены на популярные б/у авто в Украине серьезно упали
2022 год оказался годом потрясений не только для украинского рынка новых авто, но и для рынка подержанных автомобилей. Так, согласно данным экспертов из Института исследований авторынка цены снизились на самые популярные модели авто в Украине. Соответствующую информацию удалось получить проанализировав данные на сайте агрегатора Automoto.ua.
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Подавляющее большинство автомобилей с пробегом в 2022 году продавались по цене меньше 10 тысяч долларов (73,4%). Самым популярным ценовым диапазоном эксперты определили промежуток от 4 до 5 тысяч долларов. Если смотреть в сравнении с прошлым годом, то средняя цена на подержанный автомобиль снизилась с 6000 долларов до 5700 долларов.
Статистика свидетельствует, что за 2022 год удешевление коснулось всех 10 популярных автомобилей с пробегом в Украине:
- ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%)
- Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%)
- Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%)
- Opel Astra — $4 900 (-$12,5%)
- BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%)
- BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%)
- Ford Focus — $6 200 (-6,8%)
- Renault Megane — $6 400 (-8,6%)
- Volkswagen Passat — $6 550 (-16%)
- Skoda Octavia — $6 750 (-10%)
Если же смотреть по региональному фактору, то самые дорогие подержанные авто в 2022 году все еще продавали в Киеве и на Западной Украине:
- Киевская область — $ 7 500
- Львовская область — $6 350
- Закарпатская область — $6 200
- Волынская область — $6 100
- Одесская область — $6 000
- Ровенская область — $6 000
- Ивано-Франковская область — $5 800
- Тернопольская область — $5 600
- Черновицкая область — $5 550
- Днепропетровская область — $ 5 500
- Луганская область — $ 5400
- Винницкая область — $5 350
- Хмельницкая область — $5 250
- Житомирская область — $5 199
- Полтавская область — $5 100
- Харьковская область — $5 000
- Черкаская область — $4 900
- Сумская область — $4 700
- Кировоградская область — $4 650
- Запорожская область — $4 550
- Херсонская область — $ 4 400
- Черниговская область — $4 300
- Николаевская область — $ 4 000
- Донецкая область — $3 950