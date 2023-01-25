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Из-за войны цены на популярные б/у авто в Украине серьезно упали

В среднем машины подешевели на 10-15%
 |  Автор: Максим Назарук
Из-за войны цены на популярные б/у авто в Украине серьезно упали
Самое большое удешевление автомобилей произошло в регионах рядом с линией фронта / Volkswagen

2022 год оказался годом потрясений не только для украинского рынка новых авто, но и для рынка подержанных автомобилей. Так, согласно данным экспертов из Института исследований авторынка цены снизились на самые популярные модели авто в Украине. Соответствующую информацию удалось получить проанализировав данные на сайте агрегатора Automoto.ua.

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Подавляющее большинство автомобилей с пробегом в 2022 году продавались по цене меньше 10 тысяч долларов (73,4%). Самым популярным ценовым диапазоном эксперты определили промежуток от 4 до 5 тысяч долларов. Если смотреть в сравнении с прошлым годом, то средняя цена на подержанный автомобиль снизилась с 6000 долларов до 5700 долларов. 

Статистика свидетельствует, что за 2022 год удешевление коснулось всех 10 популярных автомобилей с пробегом в Украине:

  • ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%)
  • Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%)
  • Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%)
  • Opel Astra — $4 900 (-$12,5%)
  • BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%)
  • BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%)
  • Ford Focus — $6 200 (-6,8%)
  • Renault Megane — $6 400 (-8,6%)
  • Volkswagen Passat — $6 550 (-16%)
  • Skoda Octavia — $6 750 (-10%)

Если же смотреть по региональному фактору, то самые дорогие подержанные авто в 2022 году все еще продавали в Киеве и на Западной Украине:

  • Киевская область — $ 7 500
  • Львовская область — $6 350
  • Закарпатская область — $6 200
  • Волынская область — $6 100
  • Одесская область — $6 000
  • Ровенская область — $6 000
  • Ивано-Франковская область — $5 800
  • Тернопольская область — $5 600
  • Черновицкая область — $5 550
  • Днепропетровская область — $ 5 500
  • Луганская область — $ 5400
  • Винницкая область — $5 350
  • Хмельницкая область — $5 250
  • Житомирская область — $5 199
  • Полтавская область — $5 100
  • Харьковская область — $5 000
  • Черкаская область — $4 900
  • Сумская область — $4 700
  • Кировоградская область — $4 650
  • Запорожская область — $4 550
  • Херсонская область — $ 4 400
  • Черниговская область — $4 300
  • Николаевская область — $ 4 000
  • Донецкая область — $3 950

 

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