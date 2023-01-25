Из-за войны цены на популярные б/у авто в Украине серьезно упали

В среднем машины подешевели на 10-15%

2022 год оказался годом потрясений не только для украинского рынка новых авто, но и для рынка подержанных автомобилей. Так, согласно данным экспертов из Института исследований авторынка цены снизились на самые популярные модели авто в Украине. Соответствующую информацию удалось получить проанализировав данные на сайте агрегатора Automoto.ua.

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Подавляющее большинство автомобилей с пробегом в 2022 году продавались по цене меньше 10 тысяч долларов (73,4%). Самым популярным ценовым диапазоном эксперты определили промежуток от 4 до 5 тысяч долларов. Если смотреть в сравнении с прошлым годом, то средняя цена на подержанный автомобиль снизилась с 6000 долларов до 5700 долларов.

Статистика свидетельствует, что за 2022 год удешевление коснулось всех 10 популярных автомобилей с пробегом в Украине:

ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%)

Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%)

Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%)

Opel Astra — $4 900 (-$12,5%)

BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%)

BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%)

Ford Focus — $6 200 (-6,8%)

Renault Megane — $6 400 (-8,6%)

Volkswagen Passat — $6 550 (-16%)

Skoda Octavia — $6 750 (-10%)

Если же смотреть по региональному фактору, то самые дорогие подержанные авто в 2022 году все еще продавали в Киеве и на Западной Украине:

Киевская область — $ 7 500

Львовская область — $6 350

Закарпатская область — $6 200

Волынская область — $6 100

Одесская область — $6 000

Ровенская область — $6 000

Ивано-Франковская область — $5 800

Тернопольская область — $5 600

Черновицкая область — $5 550

Днепропетровская область — $ 5 500

Луганская область — $ 5400

Винницкая область — $5 350

Хмельницкая область — $5 250

Житомирская область — $5 199

Полтавская область — $5 100

Харьковская область — $5 000

Черкаская область — $4 900

Сумская область — $4 700

Кировоградская область — $4 650

Запорожская область — $4 550

Херсонская область — $ 4 400

Черниговская область — $4 300

Николаевская область — $ 4 000

Донецкая область — $3 950