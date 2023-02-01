Самые популярные авто бизнес-класса в 2022 году - рейтинг

ТОП-3 авто по популярности в бизнес-сегменте представлены немецкими марками.

Популярность некоторых моделей авто продолжает расти несмотря на время и разнообразные события в мировой индустрии. Так, недавно аналитики издания Focus2move решили подсчитать, какие из автомобилей на мировом рынке были самыми популярными в сегменте бизнес-класса.

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Рейтинг популярных автомобилей бизнес-сегмента открывает BMW 5 Series с показателем 299 822 проданных авто за прошлый год. Если сравнивать с 2021, то показатель упал на 3,5%, но данные машины все еще занимают 17,4% рынка в своем сегменте.

На почетном втором месте еще один немец - Mercedes-Benz E-Class, которых за прошлый год продали в количестве 262 581 автомобиль. Если говорить о данной модели, то показатели продаж также хуже, чем за 2021 год (на 8,1% меньше проданных авто).

Последний автомобиль, который попал в тройку лидеров самых популярных машин бизнес-класса, также немецкого производства. Речь идет о машине Audi A6 с количеством проданных авто 184 482 штуки. У компании Audi "проседание" в сравнении с 2021 годом самое значительное - на 20,6% авто меньше, чем годом ранее.

Дальше места в рейтинге расположились следующим образом:

Tesla Model S – 85 753 шт; Dongfeng Aeolus E70 - 74 360; Zeekr 001 - 71 941; Dongfeng Aelolus Hyun - 71 106; Hyundai Grandeur - 67 041; Skoda Superb - 54 375; Genesis G80 - 54,238.

Напомним, что недавно мы рассказывали о необычном рейтинге, в котором простые люди рассказали, какие авто они считают самыми красивыми.