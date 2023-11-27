Транспортный коллапс и много ДТП - что происходит на дорогах 27 ноября

За ночь спасатели вызволили из снежного плена несколько сотен автомобилей.

В Украине из-за снежной бури закрыли движение на 14 автодорогах. Экстренные службы, включая спасателей, полицию и другие подразделения, помогли отбуксировать 840 автомобилей. Эту информацию предоставил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, со ссылкой на "Укртрансбезпеку".

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По его словам, движение на 14 автодорогах было закрыто, и 16 населенных пунктов в 16 областях остались без электричества. Около 1370 грузовиков временно застряли, и 840 автомобилей были эвакуированы.

Водителей призвали избегать поездок в районах, страдающих от непогоды, и в случае необходимости обращаться за помощью по телефонам экстренных служб - 101 и 102. В этих регионах также действуют пункты незламности и передвижные пункты обогрева.

Ситуация считается наиболее сложной на севере и юге Одесской области, где высота снежных заносов достигает полутора метров. В работе по ликвидации последствий непогоды задействованы спасатели, полиция, нацгвардия и пограничники.

В конкретных случаях оказания помощи, пограничники эвакуировали 42 человека, включая 10 детей, из близлежащего села Удобное. Также спасатели освободили 6 человек с помощью снегохода на трассе Измаил-Рени. Было отбуксировано более 500 автомобилей, включая 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Помощь была оказана 1624 людям, среди которых 93 ребенка. 6 человек обратились к медикам с признаками переохлаждения.

В Николаевской области движение было закрыто на 10 участках дорог, где переметы достигали 2 метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, и 75 автомобилей были отбуксированы.

В Черкасской области затруднено движение в районе города Каменка, где полиция управляет движением транспорта в обратном направлении, и около 40 грузовиков стоят на отстойнике. Спасатели установили передвижные пункты обогрева.

На территории Кировоградской области была разрешена пробка рядом с селом Великая Виска, где 30 грузовиков остановились на обочине. Было отбуксировано 164 транспортных средства, и оказана помощь 293 людям.

"Укртрансбезопасность" опубликовала список дорог, на которых движение было ограничено к 09:00.

Одесская область:

Движение для всех транспортных средств закрыто на автодорогах: М-15 Одесса-Рени, км. 11-920 - км. 307+718; М-16 Одесса-Кучурга, км 0+000-59+175; М-05 Киев-Одесса, км. 274+435 - 466+700;

Движение ограничено для тяжеловесных транспортных средств на М-28 Одесса-Южное-/М-14/, км. 3+450-28+315.

Николаевская область:

Движение для всех транспортных средств закрыто на участках М-13 Кропивницкий-Платоново (на Кишинев), км. 76+416 -157+052 (в пределах Николаевской области); Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск), км. 42+476 -132-000 (в пределах Николаевской области); P-72 КПП Александровка (в пределах Николаевской области); Т-16-06 Николаев-Домановка-Березки, км. 173+204 (в пределах Николаевской области); Т-15-04 Первомайское-Новоукраинка, км. 1-441 - 29+445 (в пределах Николаевской области).

Кировоградская область:

Движение для всех видов транспорта закрыто на М-13 Кропивницкий - Платоново, км 0+000 - км 76+416;

Движение ограничено для тяжеловесных транспортных средств на M-30 через Кропивницкий, км. 583+258-682+900.

Черкасская область:

Временно ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта на Н-01 Киев - Знаменка, км. 123+687 - 242+004.

Напомним, что недавно мы публиковали список дорог, на которые в Нацполиции советовали не выезжать на время непогоды.