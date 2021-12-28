Штраф за трещину на лобовом стекле - что говорит закон

Полиция не единожды останавливала и штрафовала водителей за подобное нарушение, но имеют ли они на это право?

Чтобы выписать штраф за трещину на лобовом стекле, должно совпасть сразу несколько факторов / depositphotos

В реальной жизни все происходит по одному и тому же сценарию. После остановки автомобиля и выявления трещины на лобовом стекле, сотрудники полиции выписывают водителю штраф по ч.1 ст.121 КУоАП в размере 340 грн (за управление ТС с техническими неисправностями, с которыми его нельзя эксплуатировать).

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Повторное нарушение по этой статье в течение года, предусматривает лишение прав на срок от 3-х до 6-ти месяцев. Казалось бы ситуация максимально печальная для водителя, но тут стоит обратиться к ДСТУ, сообщает Дорожный Адвокат.

В пункте 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 предусмотренно, что: "На лобовом стекле колесных транспортных средств не разрешено сколы или трещины в зоне работы стеклоочистителей". В то же время, неисправность о которой идет речь в ДСТУ 3649:2010, не относятся к неисправностям, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль.

В свою очередь, пункт 31.1 ПДД гласит:

"Техническое состояние транспортных средств и их оборудование должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-изготовителей и другой нормативно-технической документации".

Пункт же 31.3 ПДД запрещает водителям ТС использовать транспорт в случае некоторых неисправностей:

"Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству: а) в случае их изготовления или переоборудования с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения; б) если они не прошли обязанностей технический контроль (для транспортных средств, подлежащих такому контролю) в) если номерные знаки не отвечают требованиям соответствующих стандартов; г) в случае нарушения порядка установления и использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств".

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Полный список неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль прописан в подпункте 31.4 ПДД. Среди этих неисправностей нет пункта, который бы звучал, как "трещина на лобовом стекле в зоне работы стеклоочистителей".

Подытоживая, можно сделать вывод, что в ПДД трещина на лобовом стекле автомобиля не относится к технической неисправности, с которой этот автомобиль нельзя использовать.

То есть, трещина на лобовом стекле, в зоне работы стеклоочистителей не запрещает использовать машину согласно пунктам 31.1, 31.3, 31.4 ПДД. Исходя из этого, за трещину на лобовом стекле водителя не могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 121 КУоАП.

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