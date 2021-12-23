Законна ли причина остановки "Профилактические мероприятия"

Полиция достаточно часто позволяет себе вольную трактовку разных нормативно-правовых актов.

Большинство водителей знает, что после остановки инспектором полиции, они могут спросить его о причине остановки. В то же время, далеко не все водители знают, что существует всего 10 законных причин остановки автомобиля.

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Так, недавно произошел показательный случай. Инспектор остановил водителя на дороге и попросил у него документы. Водитель, который знал свои права не растерялся и спросил у инспектора причину остановки, сообщает Дорожный Адвокат.

Спустя пару секунд инспектор выдал, что причиной остановки являются "профилактические мероприятия". Водитель подчеркнул, что такой причины остановки в законодательстве не существует и отказался предъявить документы.

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За это инспектор выписал на водителя штраф в 425 грн на основании ч.1 ст.126 КУоАП. Водитель был не согласен с подобным решением инспектора и решил обжаловать штраф в суде.

В ходе рассмотрения дела, суд детально проанализировал ст. 35 Закона "О Национальной полиции" и не нашел основания "профилактические мероприятия".

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Учитывая все материалы дела, суд пришел к выводу, что "остановка транспортного средства на основе профилактического мероприятия, не является нарушением со стороны водителя, а потому требование полицейского показать удостоверение водителя является неправомерным". (Дело №944/3981/20).

По итогу, в суде признали штраф полиции незаконным и отменили постановление. Водитель теперь считается таким, что не привлекался к административной ответственности, а инспектор теперь наоборот может быть привлечен к ответственности за незаконную остановку.

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