В Украине обяжут всех таксистов платить налог: ВР готовит законопроект

Если закон все же примут, то стоимость такси в Украине значительно вырастет.

Как именно будут выдавать лицензию для таксистов, пока остается неизвестным / depositphotos

Законопроект, который предусматривает фискализацию рынка такси в Украине хотят зарегистрировать в ВР уже к концу января. Соответствующей информацией поделился глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", – подчеркнул депутат

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Как известно, ранее глава комитета уже говорил о планах установить во всех автомобилях такси регистраторы расчетных операций, которые могут быть установленны даже на телефон в виде специального софта, сообщает Минфин.

При этом данный софт должны устанавливать себе как индивидуальные предприниматели, так и те, кто работает через службы такси. Это позволит осуществлять более жесткий контроль за качеством предоставления услуг и самое главное, что деятельность таксистов теперь будет осуществляться "в белую".

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В новом же законопроекте предусмотренно, что каждый водитель такси должен будет приобрести лицензию на занятие пассажирскими перевозками. В случае отсутствия таковой, таксистам полагается штраф.

Контроль над таксистами будет осуществляться через диспетчерские службы, для деятельности которых тоже нужна будет лицензия.

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