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Сервисные центры МВД возобновляют работу - какие услуги можно получить
Работу возобновляют только СЦ в регионах, где не ведутся боевые действия.
С момента начала войны, 24 февраля, Сервисные центры по всей Украины прекратили работу. Спустя почти 20 дней после начала военных действий, в МВД решили все же возобновить работу сервисных центров на территории, где не ведутся боевые действия.
Временно будет ограничен график работы сервисных центров. Так, примерный график работы всех СЦ МВД с 09:00 до 18:00, но в зависимости от изменений комендантского часа, время работы Сервисных центров также может меняться.
После открытия, сервисные центры будут предоставлять очень ограниченный ряд услуг, а именно:
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- замена водительских удостоверений для тех, кто имеет право выезжать за границу, а также тем, кто привлечен к обороне государства;
- экзамены будут принимать только на категорию С и СЕ у тех кого мобилизируют в ВСУ и тех кто привлекается к службе в территориальной обороне и правоохранительных органах;
- выдача справок о несудимости приостановлена;
- в ближайшее время обещают возобновить услуги по регистрации/перерегистрации авто.
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