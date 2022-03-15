Сервисные центры МВД возобновляют работу - какие услуги можно получить

Работу возобновляют только СЦ в регионах, где не ведутся боевые действия.

Перечень услуг в первое время будет очень ограничен / ГСЦ МВД

С момента начала войны, 24 февраля, Сервисные центры по всей Украины прекратили работу. Спустя почти 20 дней после начала военных действий, в МВД решили все же возобновить работу сервисных центров на территории, где не ведутся боевые действия.

Временно будет ограничен график работы сервисных центров. Так, примерный график работы всех СЦ МВД с 09:00 до 18:00, но в зависимости от изменений комендантского часа, время работы Сервисных центров также может меняться.

После открытия, сервисные центры будут предоставлять очень ограниченный ряд услуг, а именно:

Читайте также: Купля-продажа авто: как оформить во время военного положения

замена водительских удостоверений для тех, кто имеет право выезжать за границу, а также тем, кто привлечен к обороне государства;

экзамены будут принимать только на категорию С и СЕ у тех кого мобилизируют в ВСУ и тех кто привлекается к службе в территориальной обороне и правоохранительных органах;

выдача справок о несудимости приостановлена;

в ближайшее время обещают возобновить услуги по регистрации/перерегистрации авто.

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: