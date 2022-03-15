Компания BMW прекращает сборку ряда моделей из-за войны в Украине

Остановка коснется завода BMW в Граце, Австрия.

Раньше уже сообщалось, что из-за войны в Украине свою деятельность по сборке некоторых моделей вынуждены была прекратить компания Porsche. На этот же раз из-за прекращения поставок деталей из Украины остановился завод BMW.

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Как и в случае с Porsche речь идет о проводке, которую изготавливали на украинском предприятии. Известно, что компания BMW остановила производство нескольких моделей на территории Австрии. По предварительной информации, машины не будут собирать минимум две недели, сообщает Укравтопром.

Среди автомобилей, которых коснулись санкции, модель Z4 (G29) и седаны 5-Series (G30). Известно, что конвейер компании BMW Magna Steyr в Граце остановят с 14 по 28 марта из-за недостачи комплектующих.

Так как другие заводы меньше зависят от поставок из Украины, то их останавливать не будут и производство BMW 5 серии не остановится вовсе, чего нельзя сказать о родстерах Z4, которые выпускались только на заводе в Австрии.

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