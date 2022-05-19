Изымать авто у пьяных водителей разрешат и в мирное время - закон

Пока процедуру изъятия машин за пьянство за рулем, практикуют только в некоторых регионах Украины.

На данный момент процедура изъятия авто у человека в Украине является достаточно сложной, даже за серьезные правонарушения. Депутаты предлагают эту процедуру упростить и разрешить использовать изъятый автомобиль для нужд государственных структур.

Изменения в КУоАП депутаты предлагают внести законопроектом №7382. Так, уже существующий текст статьи 130 КУоАП депутаты хотят дополнить следующими строками:

"В условиях правового режима военного или чрезвычайного положения управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет за собой конфискацию транспортного средства для дальнейшей передачи на нужды подразделений Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (по решению Кабинета Министров Украины, или уполномоченного им органа государственной власти)", - идет речь в законопроекте.

При этом стоит отметить, что водитель и владелец это далеко не всегда одно и то же лицо и как будет проходить процедура изъятия в таком случае пока не ясно. К примеру, если человек едет на автомобиле друга или же взял авто в каршеринге, то тогда собственник не виноват в случившемся и забирать у него машину попросту глупо.

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