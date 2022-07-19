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Новые документы для водителей в Дие - выехать за границу станет проще

Особенно актуальным данное нововведение является в условиях военного времени, когда физические документы могут быть попросту недоступны.
 |  Автор: Максим Назарук
Новые документы для водителей в Дие - выехать за границу станет проще
В дальнейшем планируется перевести все документы на английский / Facebook

Уже в ближайшее время в приложении Дия, которое позволяет носить все документы с собой в электронном виде должны появится несколько новых фишек. Речь идет о переводе загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта на английский язык.

О соответствующих изменениях рассказал лично глава Минцифры Михаил Федоров.

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На данный момент есть уже несколько конкретных примеров документов на английском. В Минцифры отметили, что достаточно важным является тот факт, что техпаспорт и права получат не только перевод, но и международную кодировку, которая используется в США, ЕС и Канаде. 

К сожалению, перевод документа и добавление кодировки не означает, что его автоматически признают в другой стране. На это уже должно уйти достаточно много времени. Сообщается, что уже вскоре разработчики запустят бета-тестирование переведенных документов.

Напомним, что в Украине уже больше года ожидают проект растаможки через Дию. При этом украинский автобизнес выступает резко против подобных инициатив.

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