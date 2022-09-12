Кабмин разрешил регистрацию авто онлайн - подробности

Идет ли речь о полноценной регистрации авто через "Дию" или в онлайн перевели только часть услуг пока неизвестно.

На недавней сессии в Кабмине внесли изменения в несколько постановлений, которые касаются вопросов государственной регистрации автомобилей. Теперь часть услуг по регистрации и перерегистрации авто станет доступна в формате онлайн, но, по предварительной информации, пока речь не идет о полноценной процедуре оформления авто через Дию.

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Известно, что решение было принято на заседании Правительства от 10 сентября сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. По имеющейся информации, в Правительстве определили перечень услуг по перерегистрации ТС, которые собственник может заказать через электронный кабинет водителя или через портал Дия.

Какие именно услуги можно будет получить в режиме онлайн, станет известно только после того, как в сети будет опубликован текст Постановления, а также определена регистрационная процедура осмотра автомобилей экспертами Сервисных центров МВД.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как поделиться техпаспортом в Дие.