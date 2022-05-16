Голландцы передали ВСУ бронемашины YPR-765 - фото

Количество переданных ВСУ БМП не разглашается

Первые боевые машины пехоты YPR-765, были доставлены в Украину из Нидерландов и уже переданы подразделениям Вооруженных сил. Соответствующие фото опубликовали в пресс-службе Сухопутных войск.

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Судя по опубликованным кадрам, БМП из Голландии пока проходят обкатку украинскими военными. Для учебных выездов на башню был установлен АК. В то же время, по стандарту эти бронемашины должны оснащаться пулеметом калибра 12,7 мм.

По факту, YPR-765 является усовершенствованным аналогом БМП М113А1 от американской компании FMC. Машина имеет сварной корпус из алюминия и разнесенную стальную броню. Чтобы повысить плавучесть БМП, все пустоты между бронелистами были заполнены пенолполиуретаном.

Экипаж данного БМП состоит из 3 чел., а в десантном отделении может разместиться до 7 бойцов. В движение данную технику приводит двигатель Detroit Diesel на 267 л. с., который позволяет 13-тонной БМП ехать со скоростью 61 км/ч.

Еще в 1975 году голландская армия сделала заказ на 880 таких БМП. В целом же голландцы получили около 2000 таких машин. На данный момент их заменили более современными автомобилями, а YPR-765 были переданы в Египет (1000 ед.), Иорданию (441 ед.), Чили (139 ед.) и др.

ВСУ

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