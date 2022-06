Украинские военные используют против оккупантов инновационные Т-84У

В последнее время, в сети стали активно появляться фото одного из основных боевых танков ВСУ - Т-84. Данная техника сейчас помогает украинцам на фронте уничтожать российских оккупантов.

Впервые этот танк увидели на фронте еще 8 мая 2022 года. Вторая фотография с фронта с этим танком уже датируется 28 мая 2022 года. Известно, что танк был разработан в независимой Украине Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова и представлен на выставке в ОАЭ в 1995 году.

Rare sighting: A good look at the front of a Ua T-84, only time I've seen one for sure so far. Unsure location but posted 6 days ago, the vegetation looks right for this time of year.



Thanks to @PPoutsup for the very interesting find, give him a follow.https://t.co/ymfsno8Be3 pic.twitter.com/MhUJHzsNm3