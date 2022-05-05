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ВСУ уничтожили инновационный российский танк Т-90 "Прорыв" - фото
На днях, российские войска предприняли попытку зайти в освобожденный населенный пункт в Харьковской области. В ходе обороны и контратаки, ВСУ удалось подбить новенький Т-90 "Прорыв".
Об очередной победе украинской армии рассказал журналист Андрей Цаплиенко.
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Известно, что украинские военные смогли перехватить колонну россиян на дороге, после чего обезвредили колонну техники. Во время боя, среди прочих боевых машин, ВСУ удалось подбить танк Т-90М "Прорыв". Данное событие примечательно тем, что это первый подтвержденный случай уничтожения этого танка в мире.
Помимо танка, в бою также удалось обезвредить бронетранспортер и МТЛБ. Отметим, что первые танки были переданы на вооружение ВСУ еще в 2020 году. В Украине же, этот танк впервые заметили неподалеку от населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области.
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