ВСУ уничтожили инновационный российский танк Т-90 "Прорыв" - фото

Украинская армия в очередной раз доказала, что инновации от российской армии, это очередной крупный обман.

На днях, российские войска предприняли попытку зайти в освобожденный населенный пункт в Харьковской области. В ходе обороны и контратаки, ВСУ удалось подбить новенький Т-90 "Прорыв".

Об очередной победе украинской армии рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

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Известно, что украинские военные смогли перехватить колонну россиян на дороге, после чего обезвредили колонну техники. Во время боя, среди прочих боевых машин, ВСУ удалось подбить танк Т-90М "Прорыв". Данное событие примечательно тем, что это первый подтвержденный случай уничтожения этого танка в мире.

Помимо танка, в бою также удалось обезвредить бронетранспортер и МТЛБ. Отметим, что первые танки были переданы на вооружение ВСУ еще в 2020 году. В Украине же, этот танк впервые заметили неподалеку от населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области.

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