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ВСУ удалось захватить трофейную российскую БМП-3 - фото

Теперь данная техника поможет украинцам в борьбе с российскими оккупантами.
 |  Автор: Максим Назарук
ВСУ удалось захватить трофейную российскую БМП-3 - фото
Лозунги с "зетками" не помогли россиянам при встрече с ВСУ / ВСУ

С начала войны в Украине, наши военные затрофиели немало военной техники врага, которая теперь помогает бойцам ВСУ бороться с оккупантами. Ситуации, когда нашим военным удается добыть очередной "подарок" от россиян случаются практически ежедневно.

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На этот раз украинским военным удалось захватить БМП-3 на Изюмском направлении. Судя по фото - техника находится в исправном состоянии, но перед использованием бойцами ВСУ, боевую машину пехоты придется еще немного доработать.

Основным оператором БМП-3 является РФ, у которой на момент 2021 года было более 600 таких машин. Выпуск БМП-3 начался еще во времена СССР в 1987 году. Данный бронетранспортер способен плавать и может быть оборудован разными боевыми модулями в зависимости от конкретных задач.

ВСУ
ВСУ

Напомним, что на днях Украина получила первые польские танки PT-91 Twardy.

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