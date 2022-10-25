Toyota представила первый электрический седан - что о нем известно

Модель получила индекс BZ 3, а ее разработка велась совместно с китайскими коллегами.

BZ 3 станет вторым автомобилем в линейке моделей Toyota bZ (Beyond Zero). Разработка автомобиля велась двумя компаниями: BYD Toyota EV Technology Co. и FAW Toyota Motor Co. Новый автомобиль ориентирован в первую очередь на китайский рынок и будет продаваться в дилерской сети FAW Toyota. По имеющейся информации, автомобиль сможет проехать до 600 километров по циклу CLTC.

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Если говорить о технических особенностях автомобиля, то информации относительно мало. Так, на данный момент известно, что bZ3 впервые получит тяговую батарею от BYD, в которой материалом для катода будет выступать фосфат лития-железа. Применение подобной технологии, по словам разработчиков, поможет даже спустя 10 лет сохранить около 90% начальной емкости аккумулятора.

Toyota

Салон автомобиля будет пятиместным и подогревами как спереди, так и сзади. Появится в салоне также один из новомодных трендов в автомобилестроении - Digital Island, который соединит вертикальную панель мультимедиа с центральной консолью. Центральный экран будет открывать доступ к большинству настроек автомобиля, от управления климатом и музыкой, до открытия крышки багажника.

В целом, в новую линейку bZ должны войти семь электромобилей. Начало серии заложил кроссовер bZ4X, который с недавних пор продается в Японии. Сша, Китае и Европе. Ожидается, что в семейство электрокаров от Toyota также войдет два кроссовера (компактный и субкомпактный).

Toyota

Напомним, что недавно украинец решил создать электрокар собственными руками на основе культового ретро автомобиля.