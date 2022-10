Toyota представила первый электрический седан - что о нем известно

BZ 3 станет вторым автомобилем в линейке моделей Toyota bZ (Beyond Zero). Разработка автомобиля велась двумя компаниями: BYD Toyota EV Technology Co. и FAW Toyota Motor Co. Новый автомобиль ориентирован в первую очередь на китайский рынок и будет продаваться в дилерской сети FAW Toyota. По имеющейся информации , автомобиль сможет проехать до 600 километров по циклу CLTC.

