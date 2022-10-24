Украинец превратил старый Trabant в скоростной электрокар: фото

Силовую установку, как и в большинстве подобных проектов взяли от Nissan Leaf.

С недавних пор по улицам Днепра разъезжает достаточно необычный Trabant 601 1976 года выпуска, который не выдает почти никаких звуков. Такого эффекта удалось достичь благодаря установке под капот этого немецкого авто электрической силовой установки.

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Владелец автомобиля Евгений купил автомобиль, так как он был в достаточно хорошем состоянии, но вот двигатель на 0,6 литра, оказался достаточно проблемным в украинских реалиях и было принято решение заменить его на электрическую силовую установку.

Авто 24

Изначально в авто установили электродвигатель от электрического погрузчика Balcancar, но его мощности не хватило и уже тогда электрокар дооснастили 109-сильным мотором от Nissan Leaf. Чтобы двигатель стал на немецкий автомобиль, пришлось делать кастомную раму и полуоси.

Trabant получил батарею на 300 вольт и 10 кВт∙час. Чтобы автомобиль можно было эксплуатировать в нынешних реалиях, его дооснастили дисковыми тормозами, автономным отопителем и диодными фарами.

Авто 24

Напомним, что недавно в Одессе был замечен еще один интересный тюнинг-проект на базе Bentley Continental GT.