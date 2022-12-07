В Украину возвращается бренд Ssang Yong - что известно

В свое время внедорожники и пикапы Ssang Yong пользовались в Украине огромной популярностью, но потом их просто перестали завозить в Украину.

Уже в ближайшее время в Украину прибудут первые 100 пикапов этой марки / Facebook

Украина продолжает получать помощь с самых разных уголков планеты. Так, очень многие страны объединились ради помощи Украине в военном и гуманитарном аспекте. В перечень этих стран попала и Южная Корея, которая отправила в Украину партию пикапов и мини-экскаваторов в качестве гуманитарной помощи.

Читайте также: ВСУ передали уникальные пункты наблюдения на базе фургонов - фото

Буквально на днях из порта Инчхон в Украину отправилось судно с 100 автомобилей Ssang Yong Musso и 5 мини-экскаваторами DOOSAN DX17Z. О передаче партии гуманитарной помощи сообщили на страничке посольства Украины в Южной Корее. Также в посольстве заявили, что ранее с Кореей удалось договориться о передаче Украине еще 20 генераторов мощностью 450-500 кВт.

Отметим, что ранее модель Musso не была представлена в Украине, хотя первое поколение этих авто выпускалось с 1993 по 2005 год. Во втором поколении, модель Musso получила кузов пикап. Автомобили, которые передадут Украине выпускаются с 2018 года. Автомобиль может комплектоваться бензиновым двигателем на 2 литра и 225 л.с. или же дизельным двигателем на 2,2 литра и 181 л.с.

Полный привод может быть как передний, так и подключаемый полный. Также на выбор доступны две коробки передач - 6-ступенчатый "автомат" или 6 ступенчатая МКПП.

Напомним, что недавно Украина также получила в качестве гуманитарной помощи два временных моста из ЕС.