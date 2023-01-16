Как выглядит самый компактный кроссовер в мире за $14 000

Несмотря на свои размеры, автомобиль может оснащаться гибридным двигателем и иметь полный привод.

Недавно на токийском автошоу был презентован один из самых маленьких кроссоверов в мире - Mitsubishi Delica Mini. Автомобиль попадает в разряд кей-каров — миниатюрных авто, которые очень популярны в качестве личного транспорта в Японии, но производитель позиционирует авто как мини-кроссовер. Автомобиль проступит в продажу уже в мае по цене от 14 000 до 17 500 долларов, сообщается на сайте производителя.

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Создание автомобиля приурочили к 55-летию Mitsubishi Delica. За основу новинки взяли городской кей-кар Mitsubishi ek X. Автомобиль всего 3,4 метра в длину и 1,5 метра в ширину, а вот высота составляет почти два метра, что придает машине очень необычный внешний вид. Для получения "кроссоверной внешности" на автомобиль установили пластиковый обвес и внедорожную резину.

Mitsubishi

Задние двери для удобства посадки сделали сдвижными. Салон Mitsubishi Delica Mini весьма простенький, а материалы отделки представлены в основном тканью и пластиком. Как и в большинстве современных авто посредине торпедо в передней части расположился сенсорный экран. В топовой комплектации машина даже получила камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль и подогрев сидений.

Mitsubishi

Самое интересно, что автомобиль доступен исключительно в гибридных вариантах исполнения. Машина имеет двигатель на 660 см. куб. на 52 л.с. или 64 л.с. в турбированной версии. В двух исполнениях авто может комплектоваться гибридной силовой установкой 2,7 л.с. В движение машину приводит вариаторная коробка передач, а привод может быть передним или полным на выбор.

Mitsubishi

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, электро кроссовер от Jeep завоевал статус лучшего европейского автомобиля.