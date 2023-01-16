Европейцы выбрали автомобиль года 2023 - кто дошел до финала

Победителем, как и следовало ожидать, стал компактный электро-кроссовер.

Недавно европейцы определились с лучшим автомобилем года 2023. Победителем впервые за долгое время стал автомобиль марки Jeep. Правда стоит отметить, что речь идет об инновационной модели компактного электрического кроссовера Avenger. Церемония награждения Car of the Year 2023 проходила в Брюселе.

Результаты голосования были объявлены на сайте конкурса.

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Стоит отметить, что за победу Jeep Avenger в конкурсе проголосовало 57 членов жюри, что позволило этому автомобилю одержать победу с большим отрывом от своих конкурентов. В целом список автомобилей, которые попали в финал конкурса "Лучший автомобиль 2023" выглядит так:

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra

Toyota BZ4X

Volkswagen ID.Buzz

Отметим, что победитель Jeep Avenger является первым полным электрокаром для марки. При этом стоит отметить, что в прошлом, 2022 году статус лучшего автомобиля года получил электрокар Kia EV6, что свидетельствует о тенденции растущей популярности электрокаров по всему миру. Известно, что Jeep Avenger построен на платформе e-CMP, которую также используют и для кроссоверов Opel Mokka и DS3. Автомобиль имеет батарею на 54 кВт/часа, а запас хода на одном заряде составляет 400 километров.

Jeep

Напомним, что ранее мы рассказывали о финалистах конкурса "Лучший североамериканский автомобиль", где первое место досталось авто с ДВС.