В Украине заметили самый дорогой BMW X7 M60i 2023 модельного года

Несмотря на войну в Украину продолжают прибывать самые новые премиальные автомобили.

Буквально несколько недель назад компания BMW представила обновленную версию своего самого большого кроссовера X7 M60i и вот уже 530-сильного монстра с V8 заметили на дорогах Украины. Необычный автомобиль на территории Украины удалось заснять журналистам с портала ТопЖыр.

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Ценник такого монстра стартует с отметки в 4,4 миллиона гривен и может уходить и выше за счет добавления самых разных опций. В новом поколении немцы решили кардинально не менять кузов, но немного переработали внешность в соответствии с новым "двухуровневым" стилем марки. Так, новая "семерка" получила фирменные двухуровневые фары в передней части.

Экземпляр, который удалось заснять в Киеве, также открашен в фирменный синий цвет марки. Топовую комплектацию M60i от обычных "семерок" отличают черные радиаторные решетки и незначительные изменения бамперов. Помимо этого, М-пакет предусматривает установку 22-дюймовых колесных дисков и сразу четырех выхлопных труб.

ТопЖыр

В отделке салона BMW X7 в версии M60i используются только премиальные материалы в виде, кожи, алюминия и карбона. Набор возможных опций также очень обширный, начиная от панорамной крыши и автопарковки, закачивая четырехзонным "климатом" и 7-местным вариантом салона.

В движение автомобиль приводит 4,4-литровый V8 с двумя турбинами на 530 л.с. Мотор позволяет разгонять этот 2,5 тонный автомобиль до 100 км/ч всего 4,7 с и развивать максимальную скорость на уровне 250 км/ч.

ТопЖыр

Напомним, что недавно на улицах заметили еще один диковинный BMW. Так, по улицам рассекал кабриолет шестой серии несмотря на минусовую температуру.