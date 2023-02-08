BMW X5 и X6 2024 модельного года представили официально - фото

Компания до последнего сохраняла внешность новинок в секрете.

В новой версии автомобиль получил еще более увеличенную решетку радиатора / BMW

Компания BMW наконец-то представила обновленные модели X5 и X6 для 2024 модельного года. Модель получили схожий измененній стайлинг передней части с увеличенніми решетками радиатора. Также теперь решетки радиатора могут светиться при выборе опционального пакета M Sport Pro. В новом поколении у автомобилей также изменили переднюю и заднюю оптику, которая стала тоньше.

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Не обошлось в новой версии и без изменений салона, где теперь появился выгнутый дисплей BMW и операционная система Operating System 8. В одну сплошную панель объединили приборную панель на 12,3-дюйма и экран мультимедиа на 14,9-дюймов. В компании отмечают, что благодаря использованию двух дисплеев им удалось существенно сократить количество кнопок в автомобиле, хотя данное решение до сих пор считается спорным среди автомобилистов.

BMW

После рестайлинга автомобили получили доработанный салон со спортивными сидениями, новой амбиентной подсветкой и селектором КПП. В то же время, компания BMW решила сделать ставку на разнообразие силовых установок. Так, на выбор покупателей есть:

xDrive30d - рядный шестицилиндровый дизель + система мягкого гибрида;

M60i - 4,4-литровый V8 на 523 л.с.с электродвигателем и аккумулятором на 25,7 кВт•час (запас хода чисто на электрике 110 километров);

xDrive50e;

Для BMW X6 предлагаются такие же двигатели, кроме последней версии. Из-за отсутствия плагин-гибрида покупателям купеобразного BMW предлагают в качестве третьего варианта исполнения xDrive40i с рядным шестицелиндровым двигателем на 375 л.с.

BMW

Ценник в Великобритании на X5 стартуют с 80 тысяч долларов, а на X6 с 88 тысяч.

Напомним, что накануне компания BMWкак раз представила тизер новых моделей, по которому стало ясно, что у новинок будет светящаяся радиаторная решетка..