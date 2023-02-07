BMW частично рассекретила внешность обновленного кроссовера BMW X5

Автомобиль получит очень много подсветки в передней части

Немецкий автомобильный бренд BMW готовит обновленный кроссовер BMW X5 2024 модельного года. Ранее новинку уже удалось заснять фотошпионам на улицах, а теперь производитель наконец-то представил официальный тизер нового автомобиля. Ожидается, что презентация новинки пройдет уже в ближайшее время, но точную дату в компании пока не называют.

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Чтобы подогреть интерес потенциальных покупателей новинки, в компании BMW решили выпустить короткий ролик, на котором заметны несколько элементов внешнего стайлинга автомобиля. Первое, что бросается в глаза — переработанная светотехника в передней части, новая решетка радиатора с подсветкой, а также обновленный передний бампер.

В то же время, салон автомобиля остается загадкой, но автомобильные эксперты допускают, что внутри будет обновленная цифровая панель приборов на 12,3-дюйма, а также дисплей мультимедиа на 14,9-дюйма.

Под капотом нового кроссовера поместят 4,4-литровый V8 на 523 л.с. с турбиной и мягким гибридом. Связь с колесами осуществляется посредством восьмиступенчатой коробки передач. Какие еще будут силовые установки у автомобиля, пока не сообщается.

Напомним, что ранее мы рассказывали о первых кадрах с новым автомобилем Xiaomi, которые попали в сеть.