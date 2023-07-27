Зенитки Skynex уже направляются в Украину, что о них известно

Пока речь идет о поставке двух таких зенитных комплексов в Украину

В Украине уже есть эти комплексы, которые находятся на боевом дежурстве / Wikipedia

Уже в ближайшие несколько месяцев Украина получит инновационные зенитные комплексы от компании Rheinmetall. Речь идет о зенитных комплексах ближнего действия Skynex. О переброске комплексов в Украину сообщили на сайте немецкого военного концерна Rheinmetall.

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Установки будут поставлены на шасси Rheinmetall MAN HX 8×8. Украина станет первой страной, в которой будут использовать эти зенитные комплексы. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что эти установки уже находятся на боевом дежурстве в Украине, но сколько таких комплексов - не разглашается.

За основу комплекса взяли шасси Rheinmetall MAN HX 8×8, которые разработали специально для военных целей на совместном предприятии Rheinmetall и MAN. Стар серии HX датируется 2004 годом. Вооружение комплекса представлено пушкой Oerlikon Mk3 с эффективной дальностью стрельбы до 4 километров, со скорострельностью 1000 выстрелов в минуту.

Главным снарядом системы является AHEAD, который имеет функцию воздушного подрыва и рассыпается на 152 поражающих элемента, которые образовывают тучу из осколков для уничтожения цели. Управление Skynex осуществляется при помощи системы Oerlikon Skymaster. Среди типичных целей для системы - дроны, управляемые боеприпасы и крылатые ракеты.

Уничтожение одной воздушной цели обходится в 4 тысячи евро, что почти в 100 раз дешевле, чем уничтожение цели ракетой из комплекса IRIS-T.

Напомним, что первые комплексы Skynex передали Украине еще в апреле 2023 года.