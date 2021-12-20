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Пьяный водитель грузовика вылетел на тротуар и перевернулся: видео

Все произошло поздно ночью, поэтому никто из людей не пострадал.
 |  Автор: Максим Назарук
Пьяный водитель грузовика вылетел на тротуар и перевернулся: видео

Пьяные водители все еще остаются одной из самых серьезных проблем на украинских дорогах. Так, сегодня ночью 20 декабря, пьяный водитель Mercedes устроил серьезное ДТП в Киеве.

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По имеющейся информации, авария произошла на улице Теодора Драйзера в Киеве. Так, за руль грузового Mercedes сел пьяный водитель, в какой-то момент он не смог справиться с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся. Буквально чудом, никто из людей не пострадал. 

Позже полиция проверила водителя на алкоголь, которого в крови оказалось 2.22 промилле, что в 10 раз превышает норму.

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