Пьяный водитель грузовика вылетел на тротуар и перевернулся: видео

Все произошло поздно ночью, поэтому никто из людей не пострадал.

Пьяные водители все еще остаются одной из самых серьезных проблем на украинских дорогах. Так, сегодня ночью 20 декабря, пьяный водитель Mercedes устроил серьезное ДТП в Киеве.

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По имеющейся информации, авария произошла на улице Теодора Драйзера в Киеве. Так, за руль грузового Mercedes сел пьяный водитель, в какой-то момент он не смог справиться с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся. Буквально чудом, никто из людей не пострадал.

Позже полиция проверила водителя на алкоголь, которого в крови оказалось 2.22 промилле, что в 10 раз превышает норму.

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