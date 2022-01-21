В Киеве Бульдозер упал с грузовика прямо на дорогу: фото

Водителю грузовика очень повезло, что в этот момент никого не было рядом.

Если раньше пассажиры побаивались ненадлежащего состояния общественного транспорта, то теперь оказалось, что грузовые перевозки также могут нести угрозу для окружающих.

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Инцидент с фурой произошел на улице Семена Скляренко, где с грузовика прямо на ходу выпал бульдозер. К сожалению, момент выпадения груза не попал на камеру, но можно предположить, что тяжелая техника просто соскользнула с прицепа, так как ее закрепили ненадлежащим образом.

К счастью, в момент инцидента никто не проезжал рядом с фурой, ведь в противном случае, исход аварии мог бы быть куда трагичнее. Сейчас на месте инцидента наблюдается серьезный затор.

Киев Оперативный

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