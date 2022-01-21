Почта

В Киеве Бульдозер упал с грузовика прямо на дорогу: фото

Водителю грузовика очень повезло, что в этот момент никого не было рядом.
 |  Автор: Максим Назарук
В Киеве Бульдозер упал с грузовика прямо на дорогу: фото
Грузовик перекрыл достаточно широкий участок трассы / Киев Оперативный

Если раньше пассажиры побаивались ненадлежащего состояния общественного транспорта, то теперь оказалось, что грузовые перевозки также могут нести угрозу для окружающих.

Читайте также: Подборка инцидентов и неудач на грузовиках, которые попали на видео

Инцидент с фурой произошел на улице Семена Скляренко, где с грузовика прямо на ходу выпал бульдозер. К сожалению, момент выпадения груза не попал на камеру, но можно предположить, что тяжелая техника просто соскользнула с прицепа, так как ее закрепили ненадлежащим образом.

К счастью, в момент инцидента никто не проезжал рядом с фурой, ведь в противном случае, исход аварии мог бы быть куда трагичнее. Сейчас на месте инцидента наблюдается серьезный затор.

Киев Оперативный
Киев Оперативный

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK