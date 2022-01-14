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Девушка на BMW перепутала педали и попала в необычное ДТП: фото
Наверняка каждый водитель слышал анекдоты о девушках за рулем, которые путают педали и смотрят налево, когда их просят посмотреть направо. Часть женщин за рулем ежедневно доказывает, что это не так и они более способные водители, чем некоторые мужчины.
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В то же время, в каждой шутке есть доля правды и время от времени, на дорогах случаются аварии из-за нелепых случайностей. Одна из таких ДТП произошла вчера, 13 января в Киеве неподалеку от метро Демеевская.
В этом месте, под мостом расположена парковка, но она имеет два уровня. Строители же никак не оградили и не обозначили довольно высокий парапет.
И вот в этом месте произошел инцидент с парковкой. Как рассказали свидетели, девушка за рулем BMW запуталась в педалях и нажала на газ вместо тормоза, что привело к тому, что авто буквально повисло в воздухе передними колесами.
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