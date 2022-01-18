В России трактор расчистил улицы от снега вместе с машинами: видео

Временами, коммунальщики достаточно наплевательски относятся к своей работе.

Крайний север России известен своими жесткими условиями, как по отношению к людям, так и по отношению к технике. На днях серьезные снегопады накрыли Сахалин и многие люди буквально оказались в снежной ловушке.

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Пока кто-то не мог даже выйти из дома, другие пытались найти свой автомобиль, но это получилось далеко не у всех. Проблема была не только в том, что авто были похоронены под огромным слоем снега, но и в том, что часть автомобилей уничтожили коммунальщики во время расчистки улиц.

Как сообщили в Telegram-канале NEXTA Live, трактор очистил улицы от снега сразу вместе с автомобилями.

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Стоит отметить, что высота снега была несколько метров в высоту, поэтому разобрать где и какой автомобиль припаркован было практически нереально. Так, в процессе очистки улиц от снега, трактор серьезно повредил 23 автомобиля своим огромным ковшом.

В то же время, можно заметить, что машины изрядно пострадали не только от тракторов, но и от многотонного снежного одеяла, которое их накрыло, а коммунальщики всего лишь закончили то, что начала природа.

Глядя на кадры с места инцидента понимаешь, что некоторые авто восстановить уже не получиться.

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