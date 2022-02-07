Неудачный обгон, чуть не закончился массовой аварией со взрывом

Авария произошла на Окружной дороге в Борисполе.

По имеющейся информации, в результате инцидента столкнулись три автомобиля, а также произошла утечка газа, а ребенок получил травмы. К счастью, все закончилось без серьезных пострадавших и взрыва.

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Известно, что водитель автомобиля Jeep решил обогнать попутный транспорт, но не рассчитал возможности своего автомобиля. В результате инцидента, произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем, после чего машину отбросило в фуру, которая везла полную цистерну газа.

К сожалению, в данном ДТП пострадал ребенок, но в целом, все закончилось достаточно хорошо, ведь газовоз не взорвался, а никто из водителей и пассажиров не получил серьезных травм.

Во всех обстоятельствах произошедшего теперь должна разобраться полиция.

dtp.kiev.ua

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