- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
Неудачный обгон, чуть не закончился массовой аварией со взрывом
По имеющейся информации, в результате инцидента столкнулись три автомобиля, а также произошла утечка газа, а ребенок получил травмы. К счастью, все закончилось без серьезных пострадавших и взрыва.
Читайте также: Ночные покатушки пьяной компании закончились аварией на тротуаре
Известно, что водитель автомобиля Jeep решил обогнать попутный транспорт, но не рассчитал возможности своего автомобиля. В результате инцидента, произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем, после чего машину отбросило в фуру, которая везла полную цистерну газа.
К сожалению, в данном ДТП пострадал ребенок, но в целом, все закончилось достаточно хорошо, ведь газовоз не взорвался, а никто из водителей и пассажиров не получил серьезных травм.
Во всех обстоятельствах произошедшего теперь должна разобраться полиция.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- За секунду до: в полиции показали как не нужно проезжать ж/д переезд
- Названы основные причины ДТП в Украине в 2021 году: статистика
- Больше всего смертельных ДТП происходит ночью: статистика