Больше всего смертельных ДТП происходит ночью: статистика

Виновниками таких аварий, становятся пьяные водители за рулем.

Езда по ночным улицам и трассам достаточно противоречивое мероприятие. Так, часть водителей больше любит ночные дороги за счет того, что машин практически нет и можно ехать не переживая из-за пробок. С другой стороны - ночью элементарно хуже видно дорогу.

Читайте также: Названы основные причины ДТП в Украине в 2021 году: статистика

Помимо плохой видимости в темное время суток, водители также сильно рискуют нарваться на пьяниц за рулем, о чем свидетельствует статистика каршеринга Getmancar.

Так, в конце прошлого года в компании ввели так называемый "ночной тариф", но реальный опыт показал, что именно ночью происходит много серьезных ДТП, часть из которых закончилась летальным исходом. Чаще всего, аварии происходили по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: Неудачный поворот налево закончился масштабным ДТП: фото

Теперь в компании попросту не дают автомобили в аренду с 23 вечера и до 6 утра, ведь именно в это время большое количество людей будучи в неадекватном состоянии решает попробовать, что такое каршеринг.

По словам главы компании Тараса Гетьманского, их теория подтвердилась и через месяц после отмены ночного тарифа, не было зафиксировано ни одного ДТП с пьяным водителем и ни одного ДТП с пострадавшим.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: