Названы основные причины ДТП в Украине в 2021 году: статистика

Больше всего аварий происходит не из-за алкоголя и даже не из-за превышения скорости.

В 2021 году безопасность на украинских дорогах не особо выросла. Это доказывает как статистика от Нацполиции, так и данные от частных страховых компаний.

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Так, в компании ПЗУ Украины подсчитали, что одной из самых частых причин ДТП среди их клиентов было нарушения правил маневрирования. То есть, если говорить простым языком, водители при перестроении ведут себя максимально неаккуратно.

С большим отрывом, на втором месте оказалось превышение скорости, из-за которого пострадало 22,73% клиентов компании. Также водители попадали в аварии из-за несоблюдения дистанции и нарушения правил проезда перекрестков.

Как ни странно, но меньше всего аварий происходит из-за пьяных водителей за рулем - только 2,67 процента от общего числа ДТП.

PZU

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