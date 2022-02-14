Пробил головой лобовое стекло: подробности аварии с Mercedes в Киеве

Превышение скорости остается в топ-3 причин из-за которых происходят ДТП в Украине.

Беспечность некоторых водителей не знает границ. Так, в ночное время многие водители любят надавить на педаль газа, чтобы немного полетать по пустому городу. Более того, во время таких покатушек, экстремалы даже не считают нужным пристегиваться.

Читайте также: ДТП с кортежем олигарха Ярославского: что известно на данный момент

На этот раз в инцидент попал водитель Mercedes, который очень куда-то спешил и решил опередить все машины, которые ехали с ним в одном направлении по правой стороне. В какой-то момент водитель Mercedes черкнул колесом бордюр и потерял управление.

Неуправляемый немецкий автомобиль пересек две соседних полосы и остановился врезавшись в дерево. Известно, что водитель ударился головой о лобовое текло, так как не был пристегнут. Из машины пострадавшего уже доставали очевидцы.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: