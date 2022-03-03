У пьяных водителей уже забрали две машины в пользу ВСУ и теробороны

В условиях войны, с нарушителями общественного порядка особо не церемонятся.

Начиная со вчера, 2 марта 2022 года практически по всей территории Украины была запрещена продажа алкоголя. Также представители местных администраций предупредили водителей, что всех, кого обнаружат в пьяном виде за рулем, ждет конфискация автомобиля в пользу ВСУ.

За сутки уже известно минимум о двух подобных случаях в Ровенской области. Так, глава ОГА опубликовал фотографии двух автомобилей, которые были забраны у их пьяных владельцев и переданы на нужды ВСУ.

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Первый инцидент случился в Ровно на улице Здолбуновской, где за рулем автомобиля Volkswagen. 27-летняя женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. При двух свидетелях женщина отказалась от освидетельствования, о чем сообщили в Патрульной полиции Ровенской области. Так, инспекторы составили на женщину протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Патрульная полиция

Похожий случай случился в Ровенской области на улице Степана Бандеры. Тут за руль автомобиля Mazda решила сесть 31-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Нарушительница также отказалась проходить освидетельствование, за что получила протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Оба автомобиля были изъяты патрульными и переданы на нужды ВСУ и ТрО.

Патрульная полиция

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