В Киеве маршрутка протаранила легковушку при развороте - видео

Нарушение ПДД практически неизбежно ведет к ДТП и аварийным ситуациям.

Вероятнее всего, водитель маршрутки хотел сэкономить немного времени / скриншот

На днях в Киеве дорогу не поделили маршрутка и легковушка. Инцидент произошел на пересечении улицы Тепловозной и Харьковского шоссе. Соответствующее видео с камер наблюдения опубликовали в патрульной полиции Киева.

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Так, можно заметить, что маршрутка перестроилась в крайнюю правую полосу на дороге с тремя полосами для разворота. Водитель маршрутки уже почти развернулся, но не заметил легковушку и протаранил ее.

В результате инцидента, у маршрутки оказалась немного помятой пластиковая маска фары, а вот у легковушки повреждения куда серьезнее: замято крыло, дверь и выбито окно. На водителя маршрутки полицейские составили протокол за нарушение ПДД, которое привело к ДТП.

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