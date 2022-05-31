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В Киеве маршрутка протаранила легковушку при развороте - видео
На днях в Киеве дорогу не поделили маршрутка и легковушка. Инцидент произошел на пересечении улицы Тепловозной и Харьковского шоссе. Соответствующее видео с камер наблюдения опубликовали в патрульной полиции Киева.
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Так, можно заметить, что маршрутка перестроилась в крайнюю правую полосу на дороге с тремя полосами для разворота. Водитель маршрутки уже почти развернулся, но не заметил легковушку и протаранил ее.
В результате инцидента, у маршрутки оказалась немного помятой пластиковая маска фары, а вот у легковушки повреждения куда серьезнее: замято крыло, дверь и выбито окно. На водителя маршрутки полицейские составили протокол за нарушение ПДД, которое привело к ДТП.
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