Пьяный водитель без прав устроил аварию в центре Киева - видео

Второй водитель тоже ехал не совсем по правилам.

Один водитель поспешил, а другой проехал на красный / Патрульная полиция

Проезд перекрестков это одна из легчайших тем в ПДД, ведь количество правил, которое нужно запомнить достаточно небольшое. В то же время, перекрестки остаются одними из самых аварийно-опасных участков дороги по сегодняшний день. Так происходит по той причине, что некоторые водители позволяют себе "немного" отступить от ПДД.

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Очередной инцидент случился на перекрестке улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. По предварительной информации, Seat проехал на красный из-за чего произошло столкновение с автомобилем Mazda. При этом во время общения с нарушителем, полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения.

Проходить освидетельствование мужчина отказался. Пробив нарушителя по базе удалось узнать, что он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Таким образом, на нарушителя было составлено сразу 3 протокола: за управление в состоянии опьянения, за ДТП и за управления ТС без прав.

Напомним, что на днях в центре Киева произошел неудачный дрифт иностранцев на BMW, которые потом пытались сбежать.